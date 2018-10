Recibió Canciller cubano a diplomático de Myanmar

El Canciller cubano, Bruno Rodríguez, recibió a Kyaw Tint Swe, ministro de la Unión para la Oficina de la Secretaría de Estado, y Enviado Especial del gobierno de la República de la Unión de Myanmar, quien realiza una visita oficial a Cuba.

Durante el cordial intercambio, pasaron revista al estado de las relaciones bilaterales, y coincidieron en el interés de fomentar los vínculos políticos, económico-comerciales y de cooperación, e intercambiaron sobre temas internacionales de interés común, publica CubaMinrex.

Acompañaron al distinguido visitante el representante permanente ante las Naciones Unidas y embajador concurrente de Myanmar en Cuba, Hau Do Suan, y el representante permanente ante los organismos internacionales en Ginebra, Kyaw Moe Tun.

Por la parte cubana, participaron el director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería, Emilio Lozada García, y otros funcionarios.

