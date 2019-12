Recibió Canciller cubano a destacado activista estadounidense

La Habana, Cuba. – El titular de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recibió este martes en la sede de la Cancillería cubana al director ejecutivo de la Asociación Nacional de Editores de Periódicos de Estados Unidos, Benjamin Chavis.

Rodríguez apuntó a través de Twitter que Chavis ratificó el compromiso del pueblo estadounidense, en particular de los afroamericanos, con los vínculos entre ambos países y en contra del bloqueo.

La Asociación Nacional de Editores de Periódicos de Estados Unidos es una entidad comercial de más de 200 periódicos comunitarios propiedad de afronorteamericanos que se identifica como la voz de la comunidad negra.

El objetivo de la asociación es publicar la verdad sobre temas relacionados con la lucha por la libertad y la igualdad; y sus rotativos impresos llegan semanalmente a 49 millones de personas y a una cifra superior en plataformas digitales.

