Recibió Cabrisas a enviado especial del presidente iraní

La Habana, Cuba.- El Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas Ruiz, recibió este miércoles al Viceministro Primero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Enviado Especial del Presidente de la República Islámica de Irán, Excmo. Sr. Morteza Sarmadi, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país.

El Viceministro Primero hizo entrega al compañero Cabrisas de un mensaje del Presidente Hasán Rouhaní al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante el cordial encuentro dialogaron sobre las potencialidades para ampliar los vínculos económicos, comerciales y de cooperación que existen entre ambos países y se congratularon por la buena marcha de las relaciones bilaterales.

Por la parte iraní participaron el Excmo. Sr. Ahmad Pabarja, Director de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe en la Cancillería, y el Excmo Sr. Kambiz Sheikh Hassani, Embajador en Cuba.

Por la parte cubana estuvo presente Emilio Lozada García, Director General de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

