Recibió Bruno Rodríguez al Canciller de Lesotho (+Fotos)

Bruno Rodríguez Parrilla, titular de Relaciones Exteriores, recibió en La Habana a Lesego Makgothi, ministro de Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales del Reino de Lesotho, quien se encuentra de visita oficial en la Isla.

En la sede de la Cancillería cubana, Rodríguez Parrilla expresó que la Mayor de las Antillas se siente orgullosa de las históricas relaciones de amistad, y el positivo nivel de desarrollo que estas alcanzan.

Refirió que el pueblo cubano guarda un vivo recuerdo de la visita del rey Letsie III, así como del reciente encuentro de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, con el Primer Ministro de Lesotho.

Abundó que este 10 de octubre se celebró el aniversario del inicio de las luchas por la independencia de la nación antillana, y señaló que muchos africanos y sus descendientes combatieron en las gestas.

Bruno Rodríguez Parrilla, titular de Relaciones Exteriores, calificó de excelentes las relaciones bilaterales y de cooperación entre Lesotho y Cuba, y reiteró la voluntad de fortalecerlas.

Agradeció, además, el rol que desempeña la Unión Africana y sus naciones miembros, entre ellas Lesotho, en su apoyo a la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba hace casi 60 años.

Lesego Makgothi, ministro de Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales del Reino de Lesotho, transmitió un saludo al pueblo y gobierno cubanos, y sus mejores votos por la paz y la solidaridad, al tiempo que reiteró los deseos de robustecer los lazos de colaboración.

Como parte de las actividades que desarrolla en La Habana, Makgothi colocó una ofrenda floral ante el monumento al Héroe Nacional José Martí, en la Plaza de la Revolución que lleva su nombre.

