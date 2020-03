Reciben Copias de Estilo del embajador de República Dominicana

La Habana, Cuba. – Rogelio Sierra Díaz, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, recibió hoy en la sede de la Cancillería cubana a Bolívar Israel Marte Núñez, embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana.

Según publica el sitio web Cubaminrex, el diplomático dominicano presentó las Copias de Estilo como Embajador designado de su país ante el gobierno de la República de Cuba.

El 16 de abril de 1998 se reiniciaron las relaciones diplomáticas entre Cuba y República Dominicana, luego de la visita del Comandante en Jefe Fidel Castro a ese país.

Ambas naciones comparten elementos de identidad cultural, culinaria, musical e histórica, esta última a través de las contribuciones del Generalísimo Máximo Gómez a las luchas de independencia cubanas.

