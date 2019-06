Recibe Vicepresidenta del Parlamento a dirigente comunista de Chipre (+Fotos)

La Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, y el Miembro del Buró Político del Partido Progresista del Pueblo Trabajador de Chipre, y Jefe del Grupo Parlamentario de esa formación política, Giorgos Loukaides, ratificaron el buen estado de las relaciones bilaterales.

Al recibir al visitante en el Capitolio de La Habana, Mari Machado se refirió a la amplia labor legislativa de los diputados cubanos para materializar lo expuesto en la nueva Constitución.

También agradeció el apoyo de Chipre en nuestra lucha contra el bloqueo, y condenó el recrudecimiento de las medidas de la administración Trump, entre ellas la activación del Título III de la Ley Helms-Burton

El dirigente comunista de Chipre ratificó su respaldo a la libre autodeterminación del pueblo de la Isla, y aseguró que en el escenario internacional su país se mantiene al lado de Cuba.

