Recibe vicepresidenta de Cuba a su homólogo de Ghana

La Habana, Cuba.- La vicepresidenta cubana, Inés María Chapman recibió este jueves a su homólogo de Ghana, Alhaji Mahamudu Bawumia, quien se encuentra en la visita oficial en el país.

Mahamudu Bawumia y Chapman sostuvieron también conversaciones en el palacio de la Revolución, sobre temas de interés para los dos países, después de que el visitante y su comitiva rindieron tributo al Héroe Nacional cubano, José Martí, con una ofrenda floral.

El vicepresidente de Ghana acompañado por el director general de Asuntos bilaterales de la Cancillería Cubana, Emilio Lozada, recorrió las salas del memorial, donde se exponen textos y artículos de la historia personal de José Martí.

Ghana fue el primer país de África subsahariana en establecer vínculos diplomáticos con la Isla y este año ambas naciones celebran el aniversario 60 de esos vínculos, décadas donde hubo un fortalecimiento y se extendieron a esferas varias económicas.

