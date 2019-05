Recibe Viceministro cubano a dirigente de Corea Democrática

El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, recibió hoy al vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de la República Popular Democrática de Corea, Ri Su Yong.

El también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Suprema del país asiático reconoció en el encuentro el sentimiento de familiaridad que encuentra en cada una de las visitas a Cuba.

Ri Su Yong afirmó que la visita del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en noviembre del pasado año, fue un punto de fortalecimiento para los nexos entre ambas naciones.

El vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de la República Popular Democrática de Corea, sostendrá otros encuentros con autoridades políticas y gubernamentales nacionales hasta el próximo 25 de mayo, cuando concluye su visita a Cuba.

