Recibe Secretario del Consejo de Estado cubano a Ministro de Bolivia (+Fotos)

El Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, recibió al Doctor Héctor Arce Zaconeta, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, quien realiza una visita oficial a Cuba.

Durante las conversaciones, ambas partes, destacaron el estado de las relaciones entre nuestros gobiernos y pueblos, así como las posibilidades de continuar profundizándolas en el ámbito de la labor de los respectivos Ministerios de Justicia.

En el fraternal intercambio, estuvo presente también el Ministro de Justicia, Oscar Silveira Martínez, junto a otros funcionarios cubanos y bolivianos, con quienes abordaron las respectivas experiencias en los procesos constitucionales de Cuba y Bolivia.

La mayor de las Antillas mantiene excelentes relaciones de hermandad con Bolivia, además, ha cooperado a través de misiones educativas y de salud con el pueblo boliviano.

