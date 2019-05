Recibe Ricardo Cabrisas a Ministros de los Países Bajos

El Vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, recibió a Menno Snel, Ministro de Finanzas, Impuestos y Aduana de los Países Bajos; quien estuvo acompañado de otros ministros del área, quienes participan en la Conferencia Anual número 41 del Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduaneras.

Abordaron la importancia de este evento, contexto en el cual se firmó el Convenio Organización de Aduanas del Caribe, el cual permitirá fortalecer la cooperación entre todos los países del Gran Caribe, incluyendo a Cuba.

Cabrisas Ruiz habló del Modelo Económico y Social de Cuba, y su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, así como sobre el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y su carácter extraterritorial.

Asimismo, se intercambió sobre las posibilidades de cooperación conjunta para la mitigación de los efectos del cambio climático.

