Recibe el General de Ejército Raúl Castro, el Premio Lenin

Al concluir el desfile en La Habana, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido, recibió el Premio Lenin que otorga el Partido Comunista de la Federación de Rusia.

Al recibirlo de manos de Ivan Melnikov, primer vicepresidente de la Duma Estatal y del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Raúl expresó que lo acogía en nombre del pueblo, de los militantes comunistas y como un reconocimiento a la dirección del Partido.

El General de Ejército reiteró que Cuba jamás olvidará la gratitud que los revolucionarios cubanos le debemos a la Unión Soviética y, en especial, al heroico pueblo ruso.

Raúl recordó las palabras de Fidel cuando dijo: sin la ayuda de la Unión Soviética, de todo tipo, que recibimos, era difícil, por heroica que hubiera sido la resistencia de nuestro pueblo, haber salido victorioso en todos aquellos años difíciles.

