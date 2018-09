Recibe Primer Vicepresidente Cubano a dirigente vietnamita

Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió en la mañana de este sábado a Tran Thanh Man, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Frente de la Patria de ese hermano país.

Durante el encuentro Valdés Mesa destacó los históricos y especiales lazos de amistad entre ambos pueblos, y subrayó el interés de nuestro Partido y gobierno de fortalecer las relaciones bilaterales en los ámbitos políticos y gubernamentales, particularmente los vínculos económico- comerciales.

Ambas partes valoraron como positivos los logros alcanzados en los intercambios de experiencias, y las negociaciones de los proyectos de inversión y de colaboración conjuntas.

Acompañaron al distinguido visitante el Embajador de la República Socialista de Vietnam en Cuba, Nguyen Trung Thanh, y otros miembros de su comitiva.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.