Recibe Primer Ministro irlandés a Presidente de Cuba

Dublín, Irlanda. – Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, fue recibido por el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, como parte de su visita oficial a esa nación europea, iniciada este domingo.

En su perfil en Twitter, la Cancillería cubana informó que Díaz-Canel visitó en la jornada de este lunes la Prisión de Kilmainham, instalación que forma parte de la historia política y penal de Irlanda, lugar que refleja el tributo que pagó Irlanda por su independencia.

El presidente cubano fue recibido igualmente en la mañana de hoy por el presidente irlandés, Michael Higgins, en su residencia oficial de Árasan Uachtaráin, ubicada en el Parque Fénix, en el norte de Dublín, ciudad capital.

Sobre su visita a ese país, Díaz-Canel escribió en su cuenta en Twitter: Irlanda es una isla como Cuba y nos unen muchos sentimientos históricos. Somos dos pueblos isleños cercanos en el mismo mar de lucha y esperanza.



