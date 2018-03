Recibe presidente cubano Raúl Castro a su homólogo de kenya

La Habana, Cuba.- El General de Ejército Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, encabezó en el Palacio de la Revolución el acto de recibimiento oficial a su homólogo de Kenya, Uhuru Kenyatta.

Ambos dignatarios pasaron revista a la unidad de ceremonias del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y saludaron a sus respectivas delegaciones, antes de sostener conversaciones oficiales para evaluar y fortalecer las relaciones bilaterales.

El presidente kenyano rindió honores al Héroe Nacional José Martí, con una ofrenda floral al pie del monumento en la Plaza de la Revolución, y recorrió el Memorial que evoca la vida y la obra del Apóstol de nuestra independencia.

Este viernes será inaugurada la sede diplomática de la nación africana en Cuba, como expresión del nivel de los nexos bilaterales, establecidos en 1995 sobre la base de la solidaridad.

Presidente de Kenya rinde homenaje a José Martí en la Plaza de la Revoluciòn de La Habana.

(Visited 1 times, 19 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.