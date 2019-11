Recibe Machado Ventura al Presidente del Partido Rusia Justa

La Habana, Cuba. – El Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, recibió al Presidente del Partido Rusia Justa, Serguei Mironov, quien realiza una visita oficial a Cuba.

En el encuentro, ambas partes expresaron mutua satisfacción por el desarrollo de las relaciones entre las dos naciones, e intercambiaron sobre temas de la agenda internacional, en especial sobre la situación que vive América Latina y el Caribe.

Los dirigentes partidistas concordaron en el interés de desarrollar las relaciones entre ambas organizaciones políticas, para lo cual, al concluir el encuentro, se procedió a la firma de un memorando de cooperación.

Acompañó al visitante ruso, Roman Bernatsky, jefe de Relaciones Internacionales del Partido Rusia Justa, y por la parte cubana participó Juan Carlos Marsán, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido.

