Recibe Machado Ventura a delegación de comunistas chipriotas

El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, recibió este lunes a una delegación del Partido Progresista del Pueblo Trabajador de Chipre, presidida por Giorgos Loukaides, miembro del Buró Político y Jefe del Grupo Parlamentario de esa formación política.

En el intercambio, el dirigente cubano se refirió a la política hostil del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, la aplicación plena de la Ley Helms-Burton, y las últimas medidas del gobierno de Trump, dirigidas a limitar las visitas de los estadounidenses a la Isla.

Loukaides ratificó su rechazo al bloqueo, así como la voluntad de la dirección de su partido de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y solidaridad con Cuba.

Machado Ventura también intercambió con el visitante acerca de la ofensiva restauradora del neoliberalismo que tiene lugar en América Latina y el Caribe.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.