Recibe Lazo a presidenta del Parlamento sudafricano

La Habana, Cuba. – Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, recibió este miércoles a su homóloga de Sudáfrica, Baleka Mbete, quien realiza una visita oficial a la Isla desde el sábado último.

El líder parlamentario expresó que ambos pueblos son afortunados por el excelente estado de las relaciones bilaterales y aseguró que para nuestro país tiene una gran significación la amistad y fraternidad sudafricanas, además de las favorables relaciones económicas entre los dos Estados.

De acuerdo con Lazo, a pesar de estar geográficamente lejanos, Cuba y Sudáfrica son países unidos por lazos históricos de lucha por la independencia, contra el apartheid y en defensa de las conquistas de sus pueblos.

En Sudáfrica han brindado ayuda más de 4 mil 600 colaboradores cubanos, y actualmente 516 prestan servicios en diferentes sectores de esa nación africana.

