Recibe Lazo a segundo grupo de atletas cubanos procedentes de Lima

La Habana, Cuba. – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, recibió en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, a un segundo grupo de la delegación cubana que concluyó en los juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Lazo dialogó con los integrantes del equipo de boxeo, que tuvo una destacada actuación al conquistar 8 preseas de oro, una de plata y otra de bronce, además conversó con la selección de béisbol y atletas de bádminton.

Estuvieron presente el vicepresidente primero del INDER, Raúl Fornés, y la Segunda Secretaria de FMC, Rosmery Santiesteban, quien al darles la bienvenida los felicitó en nombre del pueblo cubano.

Al regreso a la patria este domingo del segundo grupo de la delegación antillana, el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig, resaltó que ese deporte logró el éxito por la consagración y disciplina de sus atletas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.