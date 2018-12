Recibe el General de Ejército Raúl Castro a médicos que colaboraron en Brasil

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, recibió hoy en La Habana a un grupo de galenos de la Isla que trabajaron en el programa Más Médicos de Brasil.

El general de Ejército acudió al aeropuerto internacional José Martí, donde esta mañana aterrizó el vuelo número 32 que llega desde el 22 de noviembre con cooperantes que llevaron la atención primaria de salud a las comunidades pobres e intrincadas del país sudamericano.

También dieron la bienvenida a los profesionales, el segundo secretario del Comité Central del Partido,José Ramón Machado Ventura, el vicepresidente Roberto Morales y el ministro de Salud, José Ángel Portal, y otras autoridades.

Cuba anunció el 14 de noviembre la decisión de no seguir participando en Más Médicos, ante la postura hostil del presidente brasileño electo, Jair Bolsonaro.

