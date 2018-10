Recibe Eusebio Leal distinción que otorga la Casa de Iberoamérica

El doctor Eusebio Leal, director de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, recibió este jueves la Distinción Casa, que otorga la Casa de Iberoamérica de Holguín, por su colaboración con el trabajo realizado por la institución es sus 25 años de creada.

Leal agradeció por el reconocimiento y recordó que fueron Fidel y Antonio Núñez quienes inspiraron su creación, cuando idearon la manera de conmemorar en 1993 el aniversario 500 del llamado Encuentro de dos Culturas.

Durante la cita, pactada para informar acerca de los principales momentos de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, a celebrarse en Holguín, se dio a conocer que el evento se dedicará al primer cuarto de siglo de la Casa de Iberoamérica.

Conformarán la programación actividades como el Coloquio Iberoamericano de Letras y la Feria Internacional de Artesanía Iberoarte.

