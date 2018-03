Recibe Esteban Lazo a dirigente vietnamita (+Video)

La Habana, Cuba.- El presidente del Parlamento de Cuba, Esteban Lazo Hernández, recibió al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, a quien reiteró el deseo del país caribeño de estrechar relaciones.

De acuerdo con el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la hermandad entre ambas naciones se fortaleció continuamente tras el triunfo de la Revolución cubana, y fue precisamente el líder de este proceso, Fidel Castro Ruz, uno de los principales impulsores de los lazos.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba expresó que nos unen vínculos de amistad y cooperación muy fuertes en diversas esferas, y las relaciones diplomáticas son del más alto nivel.

Añadió que la visita de la delegación vietnamita acontece en un momento de particular importancia para Cuba, pues la isla vive un momento de cambio generacional en la dirección del Estado.

