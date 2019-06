Recibe Esteban Lazo a presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela

Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano, recibió hoy en La Habana a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de la nación bolivariana.

Yolanda Ferrer, presidenta de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, informó en Twitter del encuentro y expresó que a ambos países los une la lucha y resistencia de sus pueblos frente a la agresión imperialista.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, sostuvo también un fraterno y provechoso diálogo con Cabello, según indicó el titular en la red social.

Diosdado Cabello arribó ayer a La Habana con el objetivo de acopiar experiencias con vistas a la organización del XXV Foro de Sao Paulo, que tendrá lugar en su país del 25 al 28 de julio.

