Recibe Díaz-Canel al presidente ejecutivo del ALBA-TCP

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este domingo a David Choquehuanca Céspedes, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP),

Choquehuanca participa en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo que se celebra del 1 al 3 de noviembre en La Habana.

En un ambiente fraternal, ambos dirigentes intercambiaron sobre temas de mutuo interés en los ámbitos regional e internacional; y destacaron la necesidad de fortalecer la unidad regional ante la agresiva escalada de acciones contra la paz y la seguridad.

Ese aumento rápido y alarmante atenta contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estado y/o Gobierno en la Cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana en enero.

