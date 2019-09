Recibe Díaz-Canel a la canciller de Canadá

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este miércoles a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, la Honorable Christya Freeland, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país.

Durante el cordial encuentro intercambiaron acerca del estado de las relaciones bilaterales y la voluntad de continuar ampliándolas en todos los ámbitos.

Asimismo, el mandatario cubano y la canciller canadiense dialogaron sobre temas de mutuo interés de la agenda internacional y regional.

El presidente Díaz-Canel agradeció el tradicional apoyo de Canadá a la resolución contra el bloqueo, que se aprueba cada año en la Asamblea General de Naciones Unidas, y la posición asumida por el gobierno de ese país frente a la aplicación de la Ley Helms – Burton.

Durante el recibimiento a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Christya Freeland, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró la solidaridad de Cuba con la República Bolivariana de Venezuela y la preocupación por el daño provocado a esa nación latinoamericana y a su población por las sanciones económicas, la política de asedio y el aislamiento al que ha se le ha sometido.

El mandatario expresó, además, que la Doctrina Monroe es un peligro para todo el hemisferio.

La distinguida visitante estuvo acompañada por el embajador de Canadá en Cuba Perry John Calderwood, y el asesor de Política en la Oficina de la Ministra, Trevor Harrison.

Por la parte cubana también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla y el director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería.

