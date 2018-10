Recibe Canciller cubano a diplomático de Yemen

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió en La Habana a Mansour Ali Bagach, viceministro de Asuntos Políticos de la Cancillería de la República de Yemen.

En un ambiente de cordialidad, intercambiaron sobre el estado actual de las relaciones bilaterales y temas de la agenda internacional de interés común, publica el sitio CubaMinrex.

El viceministro yemenita de Asuntos Políticos, había sido recibido con anterioridad por el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, en el marco de una ronda de consultas políticas intercancillerías.

Acompañaron al distinguido visitante Mohamed Saleh Nasher, Embajador de la República de Yemen, Mujeeb Othman, primer secretario, y Novel Yawad, jefe de Despacho del Viceministro; por la parte cubana, participaron Héctor Igarza, director de África Norte y Medio Oriente, y otros funcionarios de la Cancillería.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.