Rechazan obligación de Chile ante reclamo de Bolivia

La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó, por 12 votos contra tres, que Chile no contrajo obligación legal de otorgar un acceso soberano a Bolivia al océano Pacífico.

El dictamen del máximo tribunal internacional de Naciones Unidas, luego de cinco años de proceso y que duró una hora y 15 minutos, aclara que su fallo no impedirá a las partes continuar intercambios en espíritu de buena vecindad para atender el reclamo, luego de 134 años de mediterraneidad.

En un manifiesto reiterado antes de concluir la cita, trabajadores de la cultura de Chile y Bolivia, dirigiéndose a los gobiernos de ambos países, clamaron por una solución definitiva, independientemente del dictamen del tribunal de La Haya.

