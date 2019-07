Rechazan en Holguín política yanqui contra Cuba

Holguín, Cuba. – Vecinos del Consejo Popular Pedro Díaz Coello, en Holguín, participaron este jueves en un barrio debate contra la Ley Helms Burton y la política anticubana de Estados Unidos.

Convocados por los Comités de Defensa de la Revolución, los asistentes conocieron las reflexiones del doctor Ricardo Alarcón de Quesada, sobre el carácter colonizador de la llamada Ley Garrote, dedicada a castigar al pueblo de Cuba e inversionistas que negocien con entidades de la Isla.

Alarcón subrayó la demanda de mantener la guardia en alto, ante el reiterado intento imperial de provocar en nuestro país un cambio de régimen favorable a intereses neocoloniales y auguró otro fracaso de esa política.

La vieja injerencia de empresas norteamericanas en la economía del país, con alta presencia en el norte oriental, hacen de la provincia de Holguín un blanco de ataques de la Ley Helms Burton que Cuba condena.

