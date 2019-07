Rechazan al bloqueo participantes en la Fiesta del Fuego

Santiago de Cuba. – Artistas, líderes religiosos y portadores de la cultura tradicional y popular asistentes al Festival del Caribe firmaron en Santiago de Cuba una declaratoria de repudio al bloqueo a nuestro país y la aplicación del Título III de la Helms Burton.

En un encuentro celebrado este sábado en el salon de la Plaza Antonio Maceo con el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, se dio lectura a la declaratoria que aboga por la paz y la resistencia.

Destacó el titular cubano de Cultura el hecho de haber celebrado en la capital santiaguera 39 ediciones ininterrumpidas de la Fiesta del Fuego, muestra del apoyo y trascendencia del mayor evento de las Artes en la región.

Alpido Alonso agradeció la valentía de los participantes por el apoyo a Cuba en complejos momentos y por contribuir con sus muestras culturales a la unidad de las naciones del Caribe y Latinoamérica.

