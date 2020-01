Rechaza Díaz-Canel pretexto de golpistas bolivianos sobre Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó este domingo los pretextos de las autoridades golpistas de Bolivia para la suspensión de las relaciones diplomáticas con la Isla, anunciada el pasado viernes.

Rechazamos categóricamente las mentiras, tergiversaciones e infundadas acusaciones del gobierno golpista boliviano, apuntó el gobernante en su cuenta en Twitter, donde adjuntó la Declaración emitida el sábado por la Cancillería cubana.

Las autoridades cubanas denunciaron que la decisión de Bolivia responde a presiones de Estados Unidos para imponer la Doctrina Monroe, la hostilidad contra la Isla y desacreditar la cooperación médica de la mayor de las Antillas.

Son conocidas las presiones que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre otros países para forzarlos a sumarse a sus políticas neoliberales, unilateralistas y violatorias del Derecho Internacional, apuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las autoridades recordaron que desde el mismo inicio del golpe en Bolivia en noviembre pasado, funcionarios del gobierno norteamericano presionaron para imponer el deterioro de las relaciones con Cuba.

Ello incluyó la persecución a médicos cubanos, acoso a los diplomáticos y abortar la cooperación médica que beneficia al pueblo boliviano, añadió el texto divulgado en la televisión nacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.