Rechaza Díaz-Canel nuevas medidas de Estados Unidos contra Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rechazó las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra la Isla, relacionadas con la compra de productos con componentes norteamericanos y el arrendamiento de aeronaves y embarcaciones.

Esa acción expresa impotencia, degradación moral y desprecio imperial, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter, donde reiteró que se dará soberana respuesta.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel calificó también las nuevas acciones contra Cuba, que recrudecen el bloqueo, como inhumanas, crueles e injustas.

Las regulaciones divulgadas este viernes por el Registro Federal de la nación norteña, además, revisa la Excepción de Licencia, conocida como Apoyo al pueblo cubano, con el fin de prohibir ciertas donaciones al Gobierno de la isla y al Partido Comunista de Cuba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.