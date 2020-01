Rechaza Díaz-Canel nuevas amenazas contra Telesur

La Habana, Cuba.- El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció hoy a través de Twitter contra las amenazas del expresidente de la Asamblea Nacional, en desacato, Juan Guaidó, de crear una comisión especial para recuperar la señal de la cadena Telesur.

Guaidó alegó cínicamente que el canal miente y promueve a grupos terroristas, difamasiones que le han merecido un rechazo a través 163 respuestas y más de 2 mil tuits que se han recibido hasta el momento.

Con la etiqueta #VivaTelesur en Twitter, Patricia Villegas, presidenta del canal expresó al mundo que la cadena continuará su laboral de informar a pesar de las intimidaciones de quienes presumen de defender la libertad de expresión.

Fundada en 2005 por iniciativa de Hugo Chávez, durante 14 años la cadena teleSUR ha estado al aire y se ha encargado de defender la verdad de los pueblos de Latinoamérica y más allá de esas fronteras, mostrando los que otros no quieren que se vea.

