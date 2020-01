Rechaza Díaz-Canel hechos vandálicos contra Martí

La Habana, Cuba.- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó hoy los hechos vandálicos contra varios bustos de nuestro Héroe Nacional José Martí, el pasado 1ro de enero.

El mandatario cubano divulgó en su cuenta en Twitter un artículo sobre los autores confesos de los hechos, publicado en el diario Juventud Rebelde; la información retoma lo descrito el martes en la televisión nacional con las confesiones de los implicados, sus intenciones y cómplices.

De acuerdo con la confesión de los autores, la intención de documentar fílmica y fotográficamente los hechos fue incentivada por la ciudadana Ana Olema Hernández quien pagó 600 dólares a los implicados.

La maniobra mediática intentó mostrar un ambiente convulso, inseguro y violento en Cuba y fue desenmascarada oportunamente no como un hecho casual, sino como una acción pagada por un gobierno que no entiende de independencia y soberanía.

