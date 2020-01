Rechaza Cuba difamación contra colaboración de salud en Bolivia

La Habana, Cuba. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió este miércoles a la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, quien trató de desacreditar la colaboración médica ofrecida por la Isla a ese país durante la presidencia de Evo Morales.

En su cuenta en Twitter, el jefe de la diplomacia cubana calificó de ‘vulgares mentiras de la golpista autoproclamada de Bolivia, quien ‘en otra muestra de su servilismo a Estados Unidos, arremetió contra el convenio de cooperación bilateral de salud.

El canciller instó a Añéz a explicar que tras el retorno a Cuba de los colaboradores, como consecuencia de la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454 mil atenciones médicas.

Asimismo, los dos meses de ausencia de los galenos cubanos en esa nación se traducen en casi mil mujeres sin asistencia especializada en sus partos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.