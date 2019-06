Rechaza Cancillería nuevas restricciones de viajes de norteamericanos a Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó hoy las nuevas restricciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales limitan aún más los viajes de ciudadanos norteamericanos a la Isla.

El diplomático cubano rechazó enérgicamente el anuncio de Estados Unidos de nuevas sanciones contra Cuba que restringen los viajes de estadounidenses y endurecen el bloqueo.

Rodríguez a través de la red social de Twitter, escribió: Pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para arrancarnos concesiones políticas. Fracasarán otra vez.

Las nuevas medidas, que entran en vigor este miércoles 5 de junio, prohíben que los aviones privados y corporativos, los cruceros, los veleros, los barcos de pesca y otros aviones, y embarcaciones similares en general puedan viajar a Cuba.

