Realizará presidente de la India visita oficial a Cuba

El presidente de la India, Ram Nath Kovind, realizará el 21 y 22 de junio una visita oficial a Cuba, donde dialogará con autoridades nacionales, comunicó la Cancillería de la isla.

De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario de la India dialogará con el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, después de arribar a la isla por la oriental ciudad de Santiago de Cuba, donde rendirá honores al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

Además, está previsto que el visitante deposite una ofrenda floral ante el Monumento del Héroe Nacional, José Martí, en la capitalina Plaza de la Revolución.

Según la agenda adelantada en Nueva Delhi, Cuba y la India firmarán varios memorandos de entendimiento en las esferas de biotecnología, medicina tradicional, plantas medicinales y homeopatía.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.