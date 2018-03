Realizan en La Habana prueba dinámica previa a segunda etapa de elecciones

La Habana, Cuba.- Los 4 mil 263 colegios electorales de La Habana abrieron sus puertas hoy desde las siete de la mañana para realizar la prueba dinámica previa a la segunda etapa de elecciones, que se realizará este 11 de marzo.

El vicepresidente de la comisión electoral provincial, Pedro Viltre, afirmó que el ejercicio se dividió en dos momentos e intervinieron más de 64 mil autoridades electorales.

Dijo que se comprobó el sistema de comunicaciones, logística y aseguramiento, elementos que permitirán garantizar el éxito de las votaciones del 11 de marzo, cuando los electores elegirán a los diputados a la Asamblea Nacional y delegados a la provincia.

Viltres señalo que durante toda esta semana estarán trabajando en función de solucionar las dificultades que se han podido detectar con el fin de lograr la calidad y transparencia del proceso eleccionario cubano.

(Visited 1 times, 27 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.