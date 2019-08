Realiza Salvador Valdés Mesa recorrido por Mayabeque (+Fotos)

Mayabeque, Cuba. – El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, recorrió la provincia de Mayabeque, donde enfatizó en la necesidad de trabajar para cumplir los planes dirigidos a la producción para la alimentación de la población y para alimento animal.

Valdés Mesa, realizó un chequeo de indicadores productivos en el territorio y constató la situación que presentan algunas áreas agrícolas, que tributan al abasto de alimentos, destaca en la red social Twitter el sitio web de la Presidencia.

También recorrió una finca que se encarga de cultivar sorgo para alimento animal, y tiene resultados sostenidos en dicha producción, lo cual contribuye a lograr la sustitución de importaciones, fundamental para el sector.

Además, Salvador Valdés Mesa, sostuvo un intercambio con los integrantes del equipo de beisbol que defenderá los colores de Mayabeque en la próxima Serie Nacional.

