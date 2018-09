Realiza Díaz-Canel visita de gobierno a Pinar del Río (+Fotos)

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó una visita de gobierno a la provincia de Pinar del Río.

Según reseña la emisora nacional Radio Rebelde en su página digital, el encuentro ratifica el estilo de trabajo desarrollado por el mandatario en los últimos meses, el cual resulta práctica permanente de intercambio con el pueblo y las autoridades locales.

Durante su estancia en el territorio occidental, Díaz-Canel visitó la fábrica de Conservas de Frutas y Vegetales La Conchita, sitio donde departió con directivos y trabajadores, y se interesó por el proceso inversionista que se desarrollará en la fábrica conservera pinareña.

En la visita de trabajo acompañan al presidente cubano las máximas autoridades de la provincia, entre ellos Julio César Rodríguez Pimentel, primer secretario del Comité Provincial del Partido.

