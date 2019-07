Reafirma Canciller de Gambia solidaridad con Cuba

La Habana, Cuba. – El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Roberto Morales Ojeda, recibió este martes al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Gambianos en el Exterior, Mamadou Tangara, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

En un clima fraternal, ambas partes dialogaron sobre el buen estado de los vínculos bilaterales y reiteraron la disposición de continuar fortaleciendo los históricos lazos de amistad entre la Isla y el país africano.

Roberto Morales Ojeda, vicepresidente cubano y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, reiteró el interés de ampliar y fortalecer el diálogo político y la cooperación entre las dos naciones.

Durante el encuentro de este martes, el canciller de Gambia expresó su reconocimiento por la colaboración de nuestro país en el sector de la salud y en la formación de profesionales desde hace más de 20 años.

