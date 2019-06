Raúl y Díaz-Canel presidieron homenaje a Máximo Gómez

A 114 años de su muerte, Máximo Gómez recibió el homenaje del pueblo de Cuba con una ofrenda floral que fue colocada hoy en el Mausoleo erigido en el Cementerio Colón, en La Habana, donde reposan sus restos.

El acto político y ceremonia militar estuvo presidido por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

En el tributo al patriota mambí de origen dominicano, el Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal, hizo una síntesis por los momentos más trascendentales de la Historia de Cuba donde participó el General en Jefe del Ejército Libertador.

Spengler hizo referencia a esa voluntad de hierro que distinguió siempre a Gómez y lo catalogó como un eterno ejemplo, paradigma y virtud del servicio a la nación.

