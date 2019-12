Raúl y Díaz-Canel celebran cumpleaños de una escuela de amor

La Habana, Cuba. – El General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista, y Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, asistieron en la noche de este viernes a la celebración por los 30 años de la escuela Solidaridad con Panamá.

Raúl entregó a la directora del centro un álbum con fotografías de las visitas que los líderes de la Revolución realizaron a la escuela, y Díaz-Canel, la Orden Lázaro Peña, de tercer grado, por ser un centro de vanguardia cuyos trabajadores poseen alto valor humano.

La directora de la escuela, María Esther La O, recordó que Fidel tenía el sueño de construir otras instituciones similares a la Solidaridad con Panamá, lo que hoy es una realidad con las abiertas en Santiago de Cuba y la próxima en Villa Clara.

La escuela Solidaridad con Panamá la fundó Fidel hace 30 años y en ella se educa a niños con discapacidades físicomotoras.

