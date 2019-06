Raúl y Díaz-Canel asisten a graduación en Escuela Especial

La Habana, Cuba. El Primer Secretario del Partido, el General de Ejército Raúl Castro, y el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel asistieron como invitados especiales a la fiesta de graduación de 17 estudiantes de la Escuela Especial Solidaridad con Panamá.

Los jovencitos se despidieron en la noche de este viernes de la institución que desde pequeños los acogió para convertirlos en los muchachos de bien que ahora concluyen la enseñanza secundaria.

La directora de la escuela Esther La O Ochoa recordó al Comandante en Jefe Fidel cuando en los difíciles tiempos del Periodo Especial fundó contra viento y marea esta escuela para cuidar a quienes más apoyo necesitan

El General de Ejército felicitó a los graduados, los convidó a continuar estudiando y les comentó sobre la enciclopedia Mil Preguntas y Mil Respuestas elaborada por académicos cubanos y que poco antes les había enviado de regalo

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.