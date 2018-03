Raúl y líder partidista vietnamita rinden homenaje a patriotas (+Video)

Santiago de Cuba, Cuba.- El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong y el presidente Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, rindieron homenaje este viernes, al Comandante en Jefe Fidel Castro y al Héroe Nacional José Martí en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

Ambos presenciaron la ceremonia de cambio de guardia de honor en el conjunto monumentario, que se realiza simultáneamente para rendir honores a Mariana Grajales, Carlos Manuel de Céspedes, Martí y Fidel.

Frente al monolito que guarda la urna donde reposan las cenizas de Fidel, los dos líderes partidistas ofrecieron su homenaje al único jefe de Estado que visitó las zonas liberadas del sur de Vietnam en medio de la guerra.

El encuentro con la historia de la Revolución cubana comenzó con la visita de Guyen Fu Chong y Raúl al museo histórico 26 de Julio.

(Visited 1 times, 30 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.