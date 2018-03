Raúl felicita a Vladimir Putin por victoria electoral

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro de Cuba, envió un cálido mensaje de felicitación a Vladimir Putin, por su rotunda victoria en las elecciones presidenciales, informó Prensa Latina.

Este domingo, Putin consolidó su triunfo de forma aplastante al ser reelecto para otros 6 años como presidente de Rusia, periodo en el que llevará al país a dar un salto tecnológico y blindar su seguridad con nuevas generaciones de armamentos.

La victoria se anunció tras el conteo de más del 98 por ciento de las boletas depositadas, las cuales indicaron un respaldo del 76,64 por ciento de los votos.

El mandatario ruso, quien se presentó como el único candidato independiente de un total de 8 participantes, llamó a los electores a unirse por el futuro de Rusia, con independencia de su voto.

