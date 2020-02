Raúl Castro Ruz encabezó honras fúnebres del General de División Efigenio Ameijeiras

La Habana, Cuba. – El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, encabezó en La Habana, las honras fúnebres del General de División Efigenio Ameijeiras Delgado, efectuadas en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón.

Junto a familiares y amigos del destacado combatiente, también estuvo José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Partido.

Ameijeiras Delgado se identificó desde joven con el Movimiento 26 de Julio, y se destacó en la lucha en la Sierra Maestra siendo uno de los fundadores del Segundo Frente Oriental Frank País, y fue Jefe de la Columna número 6 Juan Manuel Ameijeiras Delgado.

Después del triunfo de la Revolución ocupó importantes responsabilidades, entre ellas Jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, Jefe del Estado Mayor del Ejército Central y Viceministro Jefe de Preparación Combativa de las FAR.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.