Raúl Castro felicita al Partido Comunista de Vietnam en su 90 aniversario

La Habana, Cuba. – El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro, envió sus “más sinceras felicitaciones” al Partido Comunista de Vietnam (PCV) en ocasión de cumplir hoy 90 años de fundado.

En un mensaje a Nguyen Phu Trong, secretario general del PCV, Raúl ratificó el compromiso del Comandante en Jefe de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, de lealtad y hermandad con la República Socialista de Vietnam, heredera del legado del Presidente Ho Chi Minh.

El dirigente cubano destacó que en 2020 los dos gobiernos conmemorarán el 60 aniversario de sus relaciones diplomáticas y dijo que ello constituye una expresión de nuestra profunda amistad y un ejemplo de la voluntad de estar unidos frente a los desafíos que impone el actual escenario internacional.

Les deseamos éxitos en la construcción del socialismo, señala el mensaje de Raúl Castro.

