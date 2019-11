Raúl Castro destaca valía de la juventud cubana

La Habana, Cuba. – El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, destacó la valía de la juventud de la isla caribeña, que enfrenta las maniobras imperiales y trabaja por desarrollar la nación.

Nuestra juventud ha sabido crecerse y enfrentar las embestidas del imperialismo en aras de construir una sociedad justa y libre. No renunciaremos a las conquistas obtenidas, escribió el General de Ejército en su cuenta de la red social Twitter.

En otro mensaje, Raúl citó al libertador Simón Bolívar quien dijo: Ya hemos sido libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos; por lo tanto, la América combate con despecho.

En la red de redes, el Primer Secretario del Partido manifestó su regocijo por la entrega de la Orden Carlos Manuel de Céspedes al exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva; y también expresó su solidaridad con Evo Morales, de Bolivia.

