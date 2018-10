Ratifican daños del bloqueo en sistema de comercio interno (Fotos+Videos)

El bloqueo es la expresión más elevada de una política cruel e inhumana, carente de legalidad y legitimidad, afirmaron hoy trabajadores del comercio interno, la gastronomía y los servicios al denunciar el sistema de sanciones unilateral más injusto, severo, y prolongado aplicado a país alguno.

En audiencia pública, recalcó que el arroz, chicharos, frijoles, insumos gastronómicos y ropa reciclada sobresalen entre los productos más afectados en el mercado en CUP por la reubicación geográfica.

Al ejemplificar sobre el chícharo, uno de los granos más económicos para la población, señaló que se pudiera adquirir en Estados Unidos, pero debido al cerco económico se compra en Canadá, transportándolo solo dos veces al año.

Los Programas de Sistema de Atención Familiar, de Ahorro Energético y la reparación del calzado ortopédico también se ven afectados por el bloqueo al no poder obtener el equipamiento refrigerado, de cocción y partes y piezas de repuestos e insumos.

En nombre de tiendas Caribe y la corporación Cimex, Karina Fernández, sostuvo que existe la imposibilidad, bajo las restricciones del bloqueo, de exportar a territorio estadounidense marcas cubanas registradas en ese mercado en la actualidad, como el Café Cubita, y los rones Caney y Varadero.

Recalcó además que el obstáculo de comercializar marcas y renglones exportables en Estados Unidos ha llevado a CIMEX a explorar otros mercados más lejanos. En ese sentido hoy existen negociaciones con clientes de China, Rusia, Angola, Sudáfrica y Europa, pero al ser mercados más distantes se incurre en gastos adicionales en el proceso de comercialización.

En representación de los más de 593 mil trabajadores no estatales en el país, Jorge Cuties dijo que ese sector también sufre los impactos de la injusta política, y se manifiesta en la dificultad de acceso a las materias primas, de ahí, señaló, se deriva la ausencia de mayores mercados mayoristas.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.