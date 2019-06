Ratifica Presidente de Cuba compromiso para enfrentar el cambio climático

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó el compromiso de su gobierno en el enfrentamiento al cambio climático mediante el avance de la implementación del Plan de Estado denominado Tarea Vida.

En un mensaje en Twitter, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, el mandatario explicó que la Tarea Vida es el programa integral y gubernamental de Cuba para enfrentar al cambio climático.

Bajo la supervisión del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, la Tarea Vida se sustenta sobre una base científica multidisciplinaria, que da prioridad a 73 municipios, algunos de ellos en zonas costeras y otros en el interior del territorio.

Contempla 5 acciones estratégicas y 11 tareas dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables, que fueron aprobadas como prioridad de la política ambientalista del país caribeño.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.