Ratifica Presidente cubano apoyo de Cuba a Venezuela

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró el apoyo a Venezuela ante las nuevas sanciones de Estados Unidos contra la isla caribeña precisamente por mantener sólidos vínculos con el país sudamericano.

Seguiremos apoyando a la Revolución Bolivariana sin someternos a las medidas unilaterales y violatorias del Derecho Internacional aplicadas por Estados Unidos, escribió Díaz-Canel en su cuenta en Twitter.

El Departamento del Tesoro ubicó este miércoles a la compañía Cubametales en su unilateral lista de entidades sancionadas por mantener nexos con Venezuela debido a la importación de petróleo de esa nación sudamericana.

Según el gobierno estadounidense, el país antillano sigue apoyando en Defensa, Inteligencia y Asistencia de Seguridad al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a cambio del petróleo procedente de ese país.

